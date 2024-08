Olympia 2028: Neue Sportarten und Hollywood-Zauber

Die Spiele in der zweitgrößten US-Stadt werden in Arenen von einer Größe stattfinden, die mehr Zuschauer zulassen, als sie es in Paris gegeben hat. Freilich werde der Sicherheitsaspekt wieder ganz groß geschrieben werden müssen. „Los Angeles soll dann zu einer der sichersten Städte weltweit werden“, kündigte Wasserman an. Zu Studienzwecken habe deswegen auch der Polizei-Chef von Los Angeles der Delegation in Paris angehört. Bei großen Events in der Stadt schon soll das Sicherheitskonzept schon 2027 geprobt werden. „Das ist die beste Chance, Probleme zu verhindern.“