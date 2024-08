Raygun nach Null-Punkte-Auftritt der Hit im Netz

Es begann alles mit einer gestenstarken Herausforderung der Gegnerin, gefolgt von Häschen-Hüpf und dem weltbekannten Bodenwischer. Ja, da konnte sich auch der eine oder andere in der Jury sein Lachen nicht mehr verkneifen. Am Ende blieben es aber dann doch null Punkte für die 36-Jährige. Sie verlor alle drei Battles in der Vorrunde – alle Einsätze endeten mit dem Resultat 0:18.