Heiratsantrag vor tausenden Fans krönte Festival

Liebesglück begann am Festival

Vor zwei Jahren haben die beiden ihre erste gemeinsame Nacht auf dem Festival verbracht, es war Liebe auf den ersten Blick, schwärmt Thomas von seiner Braut. „Es war einfach ein Wahnsinn, diesen besonderen Moment in unserem Leben mit so vielen Menschen zu teilen. Das wird uns für immer in Erinnerung bleiben“, können die beiden ihr Liebesglück nicht fassen. Und für eine weitere Überraschung sorgten dann auch die Bildeiner, denn rechtzeitig zum „Ja“ erklangen sogar noch die Kirchenglocken.