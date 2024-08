Lena Hoschek zollt Queen Elizabeth modisch Tribut

Idol und Mentorin

Letztere war nicht nur Hoscheks Teenager-Idol, sondern wurde in ihren frühen 20er-Jahren auch ihre Mentorin, als sie in ihrem Atelier in London arbeitete.„Ein kariertes Kleid mit einer schmalen Taille wäre ohne eine Anspielung auf Vivienne Westwood nicht möglich“, so Hoschek.