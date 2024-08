US-Star nach der Haft in Russland auf Gold-Kurs

Gefangenenaustausch

Nach zehn Monaten in Gewahrsam kam Griner Ende 2022 in einem Aufsehen erregenden Gefangenenaustausch für den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout, bekannt als „Händler des Todes“, frei. Fünf Monate später gab die Ausnahmesportlerin ihr Comeback in der nordamerikanischen Profiliga WNBA, in der sie es im Trikot von Phoenix Mercury zum zehnmaligen All-Star gebracht hat. Olympia-Gold hat die 2,06-Meter-Frau bereits 2016 und 2021 gewonnen.