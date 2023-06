Griner zum neunten Mal im All-Star-Team der WNBA!

Vor etwas mehr als einem halben Jahr war Griner aus einem russischen Gefängnis entlassen worden. Sie hatte damals gemeint, dass es dauern würde, bis sie wieder in Topform sei. Doch die 32-Jährige übertraf alle Erwartungen und liegt bei den durchschnittlichen Punkten pro Spiel an neunter Stelle in der Liga. Das All-Star-Game findet am 15. Juli in Las Vegas statt.