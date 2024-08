Bande stahl gleich vier Autos: Teenie (15) gefasst

Auto war unversperrt

In der Nacht davor waren in der Kurstadt gleich vier Pkw einer Familie gestohlen worden. Detail am Rande: Ein Auto war unversperrt, die Schlüssel der drei anderen sowie eine Geldbörse samt Bankkarte waren darin verwahrt. Da damit bereits kurz nach dem Coup Zahlungen in Wien erfolgten, fuhren Beamte der Stadtpolizei in die Bundeshauptstadt, um mit Kollegen dort Material von Überwachungskameras zu sichten.