Neuer Wasserspielplatz mitten in der Innenstadt

Ein Garant für gute Laune

Der rutschfeste Boden und die kunstvolle Wasserchoreografie ziehen Menschen jeden Alters an und sorgen für jede Menge Spaß. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, verwandelt sich der Platz dank farbenfroher Lichtinstallationen in eine fantasievolle Kunstinstallation, die zum Staunen einlädt. Der Linzer Wasserspielplatz ist primär ein Garant für gute Laune, zudem auch ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz. Dank eines innovativen Umlaufsystems mit Wasseraufbereitung wird kein Wasser verschwendet – die Wasserqualität bleibt durch kontinuierliche Desinfektion einwandfrei. Der Energieverbrauch wird durch ein patentiertes Energiespeichersystem gering gehalten. Die gesamte Konstruktion besteht aus 100 Prozent recycelbarem Aluminium.