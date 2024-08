„Wir wollen Mitgefühl, eine Diagnose und Therapie“

Die Geschichte von Celina K., die in der „Krone“ schwere Vorwürfe gegen ein Wiener Spital erhob, führte zu heftigen Reaktionen. Sie hatte sich eine sichere Geburt erhofft, verließ das Krankenhaus aber schwer traumatisiert. „Ein Arzt sprang mir auf den Bauch, einer schnitt mich auf“, klagt sie an. Ihre Tochter und sie selbst hätten zudem unter der zu späten Gabe eines Opioids gelitten, so die junge Mutter. Sie will jetzt gemeinsam mit der Wiener Patient*innenanwaltschaft ihre Möglichkeiten besprechen.