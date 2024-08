„Paris Paradies“: Leben, Liebe und skurille Dramen

Eine scheintote Opernsängerin (Monica Bellucci), die sich, frisch erwacht, ob der ausbleibenden Nachrufe grämt, ein schwuler Maskenbildner, der sich in einen Stuntman verliebt, ein suizidales Mädchen, das just im Moment des Freitods durch einen Sprung von der Brücke von einem Triebtäter entführt wird. Plus ein alternder TV-Moderator (André Dussollier), der mit einer harten Diagnose hadert.