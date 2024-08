Trabzonspor gegen SK Rapid ab 19 Uhr LIVE

Sein Team habe trotzdem die Möglichkeit in der Türkei – die Anreise erfolgte am Mittwochvormittag via Chartermaschine – zu gewinnen. „Dafür müssen wir komplett an die Grenzen gehen“, betonte der Deutsche. Positiv stimmt ihn, dass die Türken bisher nur die zwei Europa-League-Quali-Spiele gegen Ruzomberok (2:0,1:0), „in denen sie noch nicht so gefordert wurden“, in den Beinen haben. Die Liga startet erst am Sonntag bei Sivasspor. Zudem ist der Verein im Umbruch und hat das Transferprogramm nicht abgeschlossen. Interesse soll es an Niederlande-Stürmer Wout Weghorst geben. Doch auch ohne ihn ist viel Qualität vorhanden.