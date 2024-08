Photovoltaikanlage am Pfändertunnel wird gebaut

Eines der Projekte betrifft dabei den Pfändertunnel, der mit seinen zwei Röhren und der umfangreichen technologischen Ausstattung einen Jahres-Energiebedarf von 3500 Megawattstunden pro Jahr aufweist. Nun entstehen an beiden Portalen Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 670 kWp. Rund ein Fünftel des Energieverbrauchs des Tunnels soll so aus selbst produziertem, nachhaltigen Strom abgedeckt werden. An der Nordseite wird die PV-Anlage über eine Leistung von 350 kWp, am Südportal über 320 kWp verfügen.