Blitz schlug in Gebäude ein: Brandalarm

Gegen 1 Uhr heulten im Drautal die Sirenen. Gebäudebrand hieß die Einsatzmeldung für die Feuerwehren Oberdrauburg, Simmerlach, Irschen, Rittersdorf und Dellach/Drau. Beim Eintreffen am Einsatzort stand das Nebengebäude in der Gemeinde Irschen bereits in Brand. Ein Blitzschlag hatte das Feuer ausgelöst. Im Gebäude gelagert war unter anderem Brennholz.