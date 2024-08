Bestatter-Paar ließ 200 Leichen einfach verwesen

In Wirklichkeit wurden laut der Ermittler die Leichen einfach nur in einem Gebäude des Bestattungsinstituts bei Zimmertemperatur eingelagert. Bei Zimmertemperatur verwesten sie dort vor sich hin. Laut Polizeibericht seien überall Maden herumgekrochen und der Leichengestank sei unerträglich gewesen. Zudem fanden die Cops noch eine zweite Lagerhalle voller Leichen in der Nähe des nahegelegenen Dorfes Penrose.