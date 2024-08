Salzburger haben Lust an Fernreisen wiederentdeckt

Großer Komfort in den Fliegern auf Langstrecke

Ein Argument, warum sich Urlauber wieder verstärkt zehn oder mehr Stunden in den Flieger setzen, ist das Preisniveau. „Die Fernreisen sind im Verhältnis zum Urlaub am Mittelmeer günstiger geworden“, erklärt Hannes Reichl. Das spiegelt sich laut des Experten (Die Reiserei, Sitz in der Stadt Salzburg ) schon in der Qualität und Leistung der Anreise wieder: „Man kann etwa mit der Familie viereinhalb Stunden in einem älteren Flugzeug auf die Kanaren fliegen und dennoch ansprechend zahlen. Oder man nimmt von Salzburg aus etwa über Istanbul in einem Premium-Flieger Platz, genießt tolles Catering, einen TV und isst in Thailand oder Bali mit der ganzen Familie um zehn Euro zu Mittag.“