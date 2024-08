Kroatienurlaub? Nicht mehr um jeden Preis!

Kroatien? Nicht mehr um jeden Preis! So in etwa dürfte das Motto einiger Salzburger lauten, die seit Jahren Österreichs beliebteste, mit dem Auto erreichbare Urlaubsdestination am Mittelmeer ansteuern: Die Ungewissheit mit dem Verkehr, speziell wegen den Tunnelbaustellen auf der A10 Richtung Kärnten und dazu die aktuell ungewöhnliche warme Adria sind zwei kleine Faktoren, die Urlauber vor der Fahrt in den Süden zum Nachdenken anregen. „Richtig ins Grübeln kommen die Kroatien-Fans aber bei den Preisen“, erzählen mehrere Touristiker der „Krone“.