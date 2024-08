„Waffe an Fenster gesichtet“: Einsatz in Wien!

Polizeieinsatz in Wien-Landstraße: Mehrere Polizisten dürften dort ein Haus in der Rasumofskygasse gestürmt haben. Laut Angaben der Polizei soll dort eine Waffe an einem Fenster gesichtet worden sein. Der Einsatz war am frühen Dienstagnachmittag noch am Laufen. Der Bereich um das Gebäude wurde gesperrt.