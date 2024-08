Dealerin holte 26 Kilo Cannabis aus Deutschland

Im Rahmen von ausgedehnten Suchtgiftermittlungen im Bezirk Gmunden wurden schon am 3. Mai in der Wohnung einer 23-Jährigen rund 500 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Danach nahmen die Ermittlungen aber erst so richtig Fahrt auf. Die junge Frau war nämlich überaus aktiv.