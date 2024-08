Vor dem Altstadtzauber rücken die Bühnenbauer an

Am Programm arbeitet Roman Merwa nicht erst seit dem letzten Tag des vorjährigen Altstadtzaubers: „Schon im März trudeln Anmeldungen für das nächste Jahr ein – von Künstlern und Agenturen. Wir sind also in der glücklichen Lage, wählen zu können. Mittlerweile haben wir einen Pool von 1500 Ensembles. Ich schaue mir Demoaufnahmen ihrer Auftritte an, oder fahre zu einer Show oder einer Probe und entscheide, was zum Altstadtzauber passt.“ Dann wird das Finanzielle verhandelt. „Der Altstadtzauber ist ja dreimal so groß wie das Budget dafür“, lacht Merwa, doch viele Künstler schätzen die gute Plattform, die ihnen das zauberhafte Fest bietet.