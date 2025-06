Kirchler: Ich habe keinen Zauberstab dabei“

Die Suche nach einem Sportdirektor hat bei Neo-Zweitligist Austria Salzburg endlich ein Ende. Roland Kirchler heißt der neue starke Mann in Maxglan. Der Tiroler ist in der Mozartstadt natürlich kein Unbekannter. „Ich kenne die Austria ja noch aus Lehener Zeiten, habe mich damals gleich mit ein paar Toren vorgestellt“, grinst der 54-Jährige. Der eines bis heute nicht vergessen hat: „Die Stimmung war schon immer sehr besonders, als Spieler liebt man so eine Atmosphäre, die gibt es im österreichischen Fußball nicht mehr so häufig.“