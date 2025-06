Eisbullen auf der Suche nach finalem Puzzlestück

Sobald der neue Import-Verteidiger an der Salzach unterschrieben hat, setzen die Salzburger einen Haken hinter die Kaderplanung. „Danach ist der Kader eigentlich fix. Es kann aber sein, dass wir während der Saison noch einmal aktiv werden“, halten sich die Klub-Bosse mögliche Nachjustierungen offen. In den vergangenen Spielzeiten wurden die Bulls während einer Saison immer wieder am Transfermarkt aktiv.