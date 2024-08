Eis-Marsch für Meisterin der „coolen“ Kreationen

Erstmals in Berührung mit dem Eismachen kam Uli Reinbacher beim Ferialjob als 17-Jährige, Doch dann zog es die gebürtige Scheibbserin vorerst ins Büro. Die kühlen Spezialitäten ließen sie aber nicht los. Vor 25 Jahren wagte Reinbacher den großen Schritt: In Mauer eröffnete sie einen Eissalon, fünf Jahre später folgte der zweite Standort in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling. Während Ehemann Peter anfangs nebenberuflich den kaufmännischen Teil übernommen hat, ist er mittlerweile in den Betrieb eingestiegen.