150 kostenlose Aktivitäten im Gemeindebau

Das Highlight

Bereits zum 13. Mal lädt wohnpartner zum großen Boccia-Turnier. Ende August finden noch drei Vorrunden statt (Grätzl-Zentrum Hernals am 22. August sowie am Albin-Hirsch-Platz 1 in Simmering und im Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf jeweils am 23. August), bei der sich Sport-Begeisterte für das Finale am 1. September qualifizieren können. Dieses geht im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne, der im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park stattfindet.