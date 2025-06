Wiener Einkaufszentrum nach Drohanruf evakuiert

Strafrechtliche Folgen für Verursacher

Der Vorfall reiht sich in eine Serie an Bombendrohungen in den vergangenen Wochen und Monaten – diese richteten sich vorwiegend gegen Schulen. Die Warnungen trafen meist per E-Mail ein und führten zu Polizeieinsätzen in mehreren Bundesländern. Fest steht jedenfalls: Wer hinter der Drohung steckt, muss mit ernsthaften juristischen Konsequenzen rechnen.