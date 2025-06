Opposition zerpflückt das Regierungsprogramm

Heftige Kritik kommt von den Freiheitlichen. Wenig überraschend stürzt sich die FPÖ auf das heiße Thema Mindestsicherung und kritisiert, dass „es keine konkreten Änderungen gäbe“. In Anspielung auf die 9000 Euro für eine syrische Großfamilie sagt Parteichef Dominik Nepp: „Dieser fatale Anreiz für ausländische Großfamilien, nach Wien zu ziehen, wird auch in Zukunft bleiben.“ Auch beim Sicherheitspaket sind die Blauen anderer Meinung: „Während Kriminalität und Unsicherheit in Wien steigen, kündigt der ÖVP-Innenminister sogar Kürzungen bei den Überstunden der Polizei an – und die SPÖ schweigt dazu.“ Kein gutes Haar wird auch an der Sanierungsoffensive in den Gemeindebauten gelassen: „Die Mieter leben vielfach in desolaten Zuständen, während in rot-pinke Prestigeprojekte Millionen fließen.“