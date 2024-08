Jolies Sohn Pax aus Intensivstation entlassen

Pax Thien Jolie war Ende Juli mit seinem BMX-E-Bike gestürzt – er war an einer verstopften Kreuzung in ein stehendes Fahrzeug gerammt, als eine Ampel auf Rot schaltete, wie berichtet wurde. Angelina Jolie soll sich an seiner Seite befunden haben, als der 20-Jährige ins Spital eingewiesen wurde. Der junge Mann dürfte keinen Helm getragen haben und zog sich eine Kopfverletzung zu.