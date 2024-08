Milliarden für den Wahlkampf

Geld regiert die Welt, sagt ein altes Sprichwort, das ganz besonders auch auf die amerikanischen Wahlkämpfe zutrifft. Wer nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, hat in den USA keine Chance, in ein hohes Amt oder gar in das Weiße Haus gewählt zu werden. Nirgendwo auf der Welt sind Wahlkämpfe so teuer wie in Amerika. Die Parteien und ihre jeweiligen Kandidaten geben Milliarden aus – Milliarden, nicht Millionen.