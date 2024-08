Austria-Dämpfer! Werners Sehnsucht nach Dragovic

Umso größer ist Werners Wunsch, dass sein „Königstransfer“ Aleksandar Dragovic wie geplant im nächsten und ersten Liga-Heimspiel gegen den WAC endlich zum ersten Mal im violetten Leiberl auflaufen wird. Weil auch Johannes Handl, der laut Werner in der letzten Saison in der Abwehr eine „Bank“ war, weiter verletzt passen muss. „Wir warten alle sehnlichst auf ,Drago’“. Der Rückkehrer sah sich das gestrige Spiel bei BW Linz auf der Pressetribüne neben Sportdirektor Manuel Ortlechner an.