Austria-Coach Helm: „Wir haben genug Qualität!“

Simon Seidl (BW-Linz-Torschütze): „Wir haben uns in jeden Schuss geworfen. Ich hatte in der Vorbereitung Probleme, bin mit der hohen Belastung nicht so zurechtgekommen und hatte Probleme mit den Adduktoren. Der Trainer hat unter der Woche mit mir geredet und gesagt, dass Spiele oft erst am Schluss entschieden werden. Wenn der Torhüter den Ball hat, dann versuche ich tief zu gehen, weil er überragende lange Bälle spielt.“