Blau Weiß Linz gegen die Austria ab 17 Uhr LIVE

Austria-Trainer Stephan Helm tat sich schwer, das Scheitern gegen Ilves Tampere in der Qualifikation zur Conference League zu erklären. Dass Helm von einer „Doppelbelastung“ sprach, sorgte für fragende Gesichter. Am vergangenen Wochenende gastierte die Austria in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei Regionalligist FC Pinzgau Saalfelden und führte dort nach 40 Minuten 4:0. Der Kräfteverschleiß sollte überschaubar gewesen sein.