Kennedy legte totes Bärenjunges in Central Park ab

„Wir dachten, das wäre amüsant“

Einige aus seiner Gruppe hätten dann – in angetrunkenem Zustand - die Idee gehabt, den Kadaver im Central Park abzulegen und es so aussehen zu lassen, als wäre der Bär von einem Fahrrad angefahren worden. Das alte Vehikel habe er zufällig in seinem Wagen gehabt „Wir dachten, das wäre amüsant“, rechtfertigte sich der Präsidentschaftskandidat. „Am nächsten Tag lief es auf allen Fernsehsendern“, sagte Kennedy im X-Video zur Schauspielerin Roseanne Barr. „Ich dachte nur: ,Oh mein Gott, was habe ich getan?‘“