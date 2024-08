Debatte: Kampf um Umweltschutz nicht zu Ende

Svazek: „Reform wird kommen.“

Grund waren die Beschwerden von Naturschutzbund und LUA gegen einen positiven Naturschutzbescheid für den Ausbau der Firma Schlotterer in Adnet. Landeshauptmannstellvertreterin und Umweltreferentin Marlene Svazek (FPÖ) will die LUA schon länger in ihren Kompetenzen beschneiden. Im nächsten Landesnaturschutzgesetz soll dies geschehen. Sie sagt: „Meine kritische Haltung zur LUA ist hinlänglich bekannt. In diesem Sinn wird es auch heuer noch zu einer Reform kommen.“