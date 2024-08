Gruppe stieß bei Wanderung auf Schwerverletzten

Der Pensionist aus Deutschland war alleine am Karnischen Höhenweg in Richtung Obstansersee Hütte in Osttirol unterwegs. Das war auch das Ziel einer italienischen Wandergruppe, die etwa 300 Meter von der Hütte entfernt den Mann schwer verletzt vorgefunden hatte. Laut Polizei ist der 85-Jähriger etwa 20 Meter von einem Steig abgestürzt und dürfte sich dabei schwer verletzt haben. Die Wandergruppe leistet sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Mittels Notarzthubschraubers wurde er in die Klinik Innsbruck geflogen.