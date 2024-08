Unfassbar, wie sich dieser Sportler gequält hat

Beinahe wäre Dienstag der große Traum geplatzt

Dienstag wäre der Traum trotzdem fast geplatzt, als Wizani im Training neben dem Trampolin landete. Aber mit zwölf Stunden Physiotherapie am Tag war der 23-Jährige bereit. Die Schmerzen konnte er durch eine Tablette, das Wettkampf-Adrenalin, die vielen Freunde in der Halle und die Atmosphäre in der mit 15.000 Fans ausverkauften Bercy Arena ausblenden: „Es war überwältigend, ich habe so etwas noch nie erlebt.“