Vierte Goldmedaille für Franzosen Teddy Riner

Frankreichs Superstar Teddy Riner hat als erster Judoka zum vierten Mal olympisches Gold gewonnen. Der 35-Jährige triumphierte in der Kategorie über 100 kg nach seinen Olympia-Einzelsiegen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro sowie Team-Gold 2021 in Tokio am Freitag auch in Paris. Im Finale besiegte er vor den Augen von Staatspräsident Emmanuel Macron den südkoreanischen Weltmeister Kim Min-jong mit Ippon und versetzte die Zuschauer in der Champ-de-Mars-Arena in Ekstase.