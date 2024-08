Kabarettistin arbeitet an Taylor-Swift-Programm

Eines haben Chrissi Buchmasser und Taylor Swift – neben ihrem Geburtsjahr 1989 – sicher gemeinsam: Es ist gerade viel los. „A lot going on at the moment“, steht auch auf dem Shirt, das Swift bei ihrer „Eras Tour“ gerne trägt, wenn sie den Song „22“ singt. Buchmasser, als „Swiftie“ bekennender Fan, trat mit dem gleichen Spruch am Montag bei der TV-„Tafelrunde“ des ORF auf. „Ich habe darüber nachgedacht, was in meinem Leben gerade aktuell ist – und nächste Woche ist das Konzert“, sagt die frisch gebackene Mama über ihre Kostüm-Wahl. Auch ihre Gags schrieb sie mit Bezug auf Swift. Ein Beispiel? „Das Outfit ist inspiriert vom Album ,Red’ – das kennen Sie in Niederösterreich sicher nicht.“