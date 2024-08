Bub (11) soll Polizeiauto angezündet haben

Jugendlicher erstach drei Mädchen

Zu den Ausschreitungen war es gekommen, nachdem ein Jugendlicher am Montag in der Küstenstadt Southport drei Mädchen erstochen und zehn weitere Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt hatte (siehe Video oben). In sozialen Medien wurden daraufhin Gerüchte gestreut, dass der Täter ein muslimischer Asylwerber sei. Die Polizei teilte mit, dass der 17-Jährige bereits in Großbritannien geboren worden sei. Seine Eltern kommen aus Ruanda.