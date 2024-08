Kinderpornos als „Zufallsfund“ bei FPÖ-Politiker!

Was soll die Justiz in Zukunft dürfen? Wie schaut eine moderne Strafrechtsverfolgung und Pflege im 21. Jahrhundert aus? Nicht nur der aktuelle Fall Leon in Tirol zeigt, dass bei den Grundrechten dringend Handlungsbedarf besteht. Der Verfassungsgerichtshof hat ja bereits Reformbedarf verordnet – und die Sicherstellung von Datenträgern wie Handys, Tablets, Laptops sorgt weiter für Diskussionen.