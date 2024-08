Achtung: Erneut heftige Gewitter über Österreich

Österreichweite Gewitter möglich

Die Schauer dürften wohl der Startschuss für die nächsten Unwetter in Österreich gewesen sein. Schon am Donnerstag vermeldete die österreichische Unwetterzentrale im Westen Warnstufe-Rot. Hagel und heftige Gewitter sind möglich. Am frühen Nachmittag gab es bereits die nächste Warnung in Kärnten. Zudem warnen die Experten landesweit vor Unwettern. Laut Meteorologen der GeoSphere Austria sei während der Nachmittagsstunden vor allem im Westen und Süden Österreichs mit Regenschauern und mit Gewittern zu rechnen. Generell auszuschließen sind gewittrige Regenschauer bis zum Abend jedoch nirgends. Es bleibt dennoch bei Höchsttemperaturen um die 25 bis 33 Grad.