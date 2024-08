Folgt jetzt der Schub für die ganze Mannschaft?

Bereits 2014, als 17-Jährige, schnupperte Michaela Polleres erstmals Olympialuft. Bei den Jugendspielen in Nanjing eroberte sie in der Klasse bis 63 kg auch damals schon eine Silbermedaille. So gesehen steht sie nun bei Olympia bei 3 aus 3. Dass sie zu einer der erfolgreichsten Judokas und Sportlerinnen Österreichs werden würde, war da nicht absehbar.