Der GAK muss vor dem Auftakt um Maderner zittern

Der GAK ist wieder da! In Graz herrscht eine rote Euphorie, wie es sie in der Landeshauptstadt schon lange nicht mehr gegeben hat. Der Aufsteiger rund um Kapitän Marco Perchtold und Co. lacht in Graz von vielen Plakatwänden, das Comeback des Traditionsklubs nach langen 17 Jahren im Fußball-Oberhaus wird auch von vielen Konkurrenten in der Bundesliga als wohltuend angesehen.