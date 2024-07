Mit wertlosem Kryptogeld Millionen gescheffelt

„Operation LoopX“

Im Oktober 2023 folgte im Rahmen der „Operation LoopX“ in Zusammenarbeit mit der EU-Justizbehörde Eurojust die Ausstellung von EU-Haftbefehlen. In Linz wurde ein Österreicher festgenommen, in Zypern ein zweiter, in Prag ein Tscheche. Inzwischen wurden noch drei weitere Österreicher im Großraum Graz und in Oberösterreich verhaftet. Die Angeklagten im Alter von 29 bis 40 Jahre seien zum Teil tatsachengeständig. Ein Urteil ist für 6. August geplant. Ihnen drohen zwischen ein und zehn Jahre Haft.