Michael C. Hall kehrt mit „Dexter“-Sequel zurück

„Dexter: Original Sin“ spielt im Jahr 1991 in Miami – und damit 15 Jahre vor der Serie „Dexter“, mit welcher der Sender Showtime in den Nullerjahren einen weltweiten Hit landete. Damals verkörperte Michael C. Hall die Hauptfigur Dexter Morgan. 2021 folgte eine erste Fortsetzung: „Dexter: New Blood“.