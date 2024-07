Banden räumen im Mostviertel geparkte Autos aus

Eine Serie von Autoeinbrüchen beschäftigt derzeit die Exekutiv e im Mostviertel. Nicht weniger als 34 Autos wurden in den vergangenen Tagen in den Städten Waidhofen an der Ybbs und Amstetten zum Teil aufgebrochen und geplündert. Alleine in einer einzigen Nacht waren elf Pkw betroffen.