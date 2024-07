Im pinken Gewand gegen den Brustkrebs

In auffallender Garderobe wurde am Ufer des Wörthersees wieder fleißig Geld zugunsten der Kärntner Brustkrebshilfe lukriert, allein durch die Versteigerung der Sachpreise kamen über 46.000 Euro zusammen – ein Ergebnis, über welches sich auch die Alt-Botschafterinnen der Organisation, Bettina Weniger-Assinger und Künstlermanagerin Marika Lichter, zu Recht freuen können. Noch nicht einmal die dunklen Gewitterwolken, die plötzlich hoch am Himmel standen, konnten die Stimmung der VIPs, VIPerln und Mediziner trüben.