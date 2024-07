„Einfache Fehler“: Habesohn verliert Auftaktmatch

Der Wiener Daniel Habesohn ist am Montag bei den Olympischen Spielen in Paris dem gesetzten Spanier Alvaro Robles in einer phasenweise umkämpften Partie mit 2:4 (-6,14,-9,9,-7,-9) unterlegen. Er war der einzige Teilnehmer aus Österreich im Tischtennis-Männerbewerb. Stand jetzt sei es ein Thema, noch einen Olympiazyklus anzuhängen, sagte der 38-jährige Habesohn.