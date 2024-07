Kuhnle zittert sich als Zwölfte ins Kajak-Finale

Die Niederösterreicherin musste am Sonntag im Halbfinale in Vaires-sur-Marne nach einem durchwachsenen Heat samt eines Fehlers mit Zwei-Sekunden-Strafe lange zittern, am Ende gaben 13 Hundertstel den Ausschlag zugunsten der 37-Jährigen. Im Finale der Top-12 kämpft Kuhnle am Sonntag um 17.45 Uhr um ihr erstes Edelmetall bei Olympia.