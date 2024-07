Kanutin Kuhnle als Achte ins Kajak-Halbfinale

Das Semifinale (15.30 Uhr) sowie das Finale (17.45), für das sich die zwölf Schnellsten qualifizieren, finden am Sonntag statt. Kuhnle greift in Frankreich nach ihrer ersten Olympia-Medaille. Ein achter Platz 2012 in London sowie ein fünfter Rang vier Jahre später in Rio standen bisher zu Buche. Die Qualifikation für die vergangenen Spiele in Tokio hatte die Niederösterreicherin verpasst.