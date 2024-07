Pkw in Maisfeld geschleudert und überschlagen

Pkw in Maisfeld geschleudert

Nach dem Überholmanöver geriet das Fahrzeug des 24-Jährigen in Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, geriet in ein Maisfeld und überschlug sich. Nach rund 30 Metern kam der Pkw auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Lenker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.