Groteske in Justiz: U-Haft für Folteropfer (14)

Halbnackt kauert Mila (Name geändert) in der Ecke, versucht ihr Gesicht und den Oberkörper zu verdecken. Zu schützen vor den zwei Mädchen, die wie wahnsinnig auf sie hintreten, zuvor mit einer Metallstange auf sie einprügelten. „Du sollst dich ausziehen oder willst du ein Brecheisen auf den Kopf?“, schreit eine der beiden und reißt die 14-Jährige an den Haaren. „Denk nicht, dass wir das nicht machen würden, wenn du dich nicht ausziehst. Denk es nicht!“, drohen sie mit einer vorgehaltenen Glasscherbe.